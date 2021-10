Capuano: "De Laurentiis e il mal di Coppa d'Africa: perché Napoli-Juve va bene e Juve-Napoli invece no?"

Napoli calcio - Il giornalista Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, scrive sul sito 'Derby Derby Derby.it' sulla battaglia di De Laurentiis contro la Coppa d'Africa: "Quindi la battaglia per razionalizzare i calendari internazionali è giusta, ma se il Napoli pensa di combatterla pro domo sua diventa un condizionamento della stagione non accettabile. Perché tutti gli altri stanno subendo in silenzio o quasi le conseguenze e tra chi se ne è avvantaggiato c'è, ad esempio, lo stesso Napoli di ADL che a settembre ha ospitato una Juventus con mezza squadra tenuta fuori perché la Fifa ha imposto ai sudamericani la follia delle tre partite con l'ultima a ridosso della ripresa dei campionati in Europa".