Caprile svela: "Sogno di giocare nel Napoli, facile da intuire! Mio padre è napoletano"

Calciomercato Napoli - Elia Caprile, portiere di proprietà della SSC Napoli e in prestito all'Empoli, ha parlato a DAZN Talks:

"Portiere al quale mi ispiro? Buffon. Cibo preferito? Pizza, la bufalina con mozzarella di bufala! Merito di papà? Sì, mio padre è di Napoli (ride, ndr)!

Con quale maglia vorrei giocare? Partendo dal presupposto che già essere in Serie A all'Empoli è tanta roba, da bambino sognavo di giocare in Serie A e l'Empoli mi ha dato questa possibilità! Poi è ovvio che una squadra ce l'ho in futuro, credo sia anche facile da intuire (il Napoli, ndr) ma è ancora presto! C'entra sempre papà? Sì (ride, facendo capire si tratti del Napoli, ndr)".