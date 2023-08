Empoli, Caprile: "Piazza ideale per crescere, mi ispiro a Buffon. Sulle mie caratteristiche..."

Notizie calcio. Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli ceduto in prestito all'Empoli, è stato presentato questo pomeriggio in conferenza stampa.

Tu arrivi qua in sostituzione di un campione come Vicario. Come la vivi?

"Guglielmo ha preso il volo, gli faccio un grande in bocca al lupo. Negli ultimi anni è stato uno dei migliori portieri della A, la sento ma non è una pressione negativa. Mi spinge a lavorare per essere al suo livello"

Empoli il trampolino giusto? Poi quanto è stata importante l'esperienza inglese col Leeds?

"Empoli è la piazza giusta per esordire. L'esperienza inglese mi ha lasciato molto sia a livello di campo che personale. All'estero di vede il calcio in maniera diversa, in Italia siamo più stigmatizzati. Credo che mi abbia lasciato molto come esperienza"

Come ti trovi nella nuova squadra?

"Mi son trovato bene fin da subito, qualcuno lo conoscevo già. Non solo i giovani, ma anche gli anziani del gruppo è gente che ha fatto esperienza e da cui possiamo prendere qualcosa. Impatto ottimo con la società e le strutture, l'Empoli ha poco da invidiare ad altre società di Serie A"

Quali sono le sue ambizioni qui a Empoli?

"Questo è stato un passaggio normale, ma la scelta di Empoli per me non è irrispettosa verso Bari. A livello di tifo e numeri sono da Serie A, Empoli anche fin da quando ero piccolo. Le ambizioni sono la salvezza principalmente, io sono qui per aiutare l'Empoli a salvarsi"

Che tipo di portiere sei e su cosa devi migliorare? Cosa ti aspetti dalla A visto che sei esordiente?

"C'è uno scalino, mi aspetto un campionato difficile, partite toste contro chiunque. Diciamo che la difficoltà più grande può essere quella della velocità di pensiero. Devo migliorare su tutto, ma magari non ho mai fatto è il gioco coi piedi. Quest'anno il mister lo chiede tanto"

Nasci portiere o hai fatto altri ruoli da bambino?

"Solo portiere fin da subito, ispirato da Gigi Buffon. Ho cominciato nel 2006, da lì ho cominciato la mia storia".