Capparella a CN24: "Il Napoli è cresciuto grazie a De Laurentiis partendo da zero. C'è una cosa che però mi ha fatto male..."

Marco Capparella ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Ho un grande ricordo di Napoli perchè abbiamo fatto la storia scrivendo la rinascita di un ambiente che non meritava quelle categorie. Trovammo l'amalgama giusta tra squadra e società per poter riportare Napoli dove meritava nel minor tempo possibile. Sono rimasto molto deluso l'anno scorso quando venni a vedere al San Paolo la partita contro la Samp e c'erano solo diciassettemila spettatori. Francamente non riesco a capirlo. Noi non avevamo nulla, non c'erano strutture. De Laurentiis ha fatto diventare questa società grande grazie ad un percorso sano di gestione. Ricordi del mio Napoli? Ogni giorno vivevo un'emozione diversa, questa è una piazza che va vissuta per poterla capire"