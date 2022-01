Capone a CN24: "Osimhen può diventare il numero uno in Europa se si disciplina, Spalletti il più adatto al Napoli"

Antonio Capone ex di Napoli e Salernitana è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Il Napoli può lottare per lo scudetto e mi auguro la vittoria. Non c'è partita con la Salernitana, ma i Derby sono sempre partite difficili. Da capire se si giocherà prima di tutto questa partita. La Salernitana se fa 3-4 acquisti mirati può giocarsi la salvezza. Ebbi degli schrezi con mister Marchesi, non andavamo molto d'accordo per il gioco che faceva con questi lanci lunghi. E' l'unico con cui non sono andato molto d'accordo. Osimhen è mancato al Napoli tanto, è un giocatore che negli spazi ti disintegra. E' una forza della natura. Spalletti è l'allenatore più adatto a questo Napoli, si è visto subito la sua mano già nelle prime 15 partite come i giocatori facevano la differenza, anche quelli che giocavano poco. Lo scorso anno con Gattuso non è capitato. Osimhen deve cambiare e migliorarsi, può diventare il numero uno in Europa, va disciplinato".