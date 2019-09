Capello: "Preoccupato dalla difesa del Napoli, l'avevo messa tra le prime tre d'Europa..."

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Capello, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay a proposito di questo inizio di campionato:

"Fossi negli allenatori della Serie A mi preoccuperei per questi risultati. A livello di organizzazione difensiva bisognerebbe fare qualche pensiero in più. Anche chi giocherà in Champions League avrà pochi minuti veri nelle gambe.