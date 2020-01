Capello: “La Juve è stata inferiore al Napoli, non hanno mai avuto occasioni. Il risultato è pesante”

Ultimissime calcio Napoli - Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky “Napoli concentrato ed attento in ogni contrasto, la Juve non ha mai avuto occasioni da gol: hanno giocato senza ritmo. Nel primo tempo gli azzurri hanno sfruttato male alcune occasioni di quattro contro tre. Il risultato è pesante per i bianconeri che sono stati disordinati. Pur giocando con De ala, Ronaldo e Higuain non si è vista fantasia. Sono stati inferiori al Napoli. Insigne? Non lo riesco a capire perchè tecnicamente fa cose fantastiche, ma in campo spesso fa cose non da capitano. Si vede che gli sarà scattato qualcosa perchè è ritrovato. Non so se il problema era di testa o fisico per lui"