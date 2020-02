Notizie calcio Napoli - Fabio Capello, allenatore, ha parlato a TuttoJuve della possibilità di sostituire Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Ecco quanto da lui affermato:

"Io non c'entro niente con questa indiscrezione, sicuramente fa piacere essere accostato alla panchina di un grande club come quello della Juventus ma la verità è che non ho più l'età per allenare".