Ultimissime calcio Napoli - Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Il Napoli ha trovato un'identità, Gattuso sta facendo ottime cose ed ha fatto bene a lasciare a casa chi non si allena bene. Se non ti alleni bene, non puoi giocare bene. Il Barcellona ha qualità, ha dei giocatori geniali che possono metterti in difficoltà, ma se la giocherà alla pari".