Capello critica Sarri, ma lui risponde stizzito: "Cambiare modulo? Nemmeno per sogno!"

Ultime notizie. La Lazio è fuori dalla Champions League. I biancocelesti vanno KO a Monaco contro il Bayern e a fine partita Maurizio Sarri ha avuto un confronto acceso con l'ex allenatore Fabio Capello, opinionista negli studi di Sky Sport.

Sarri vs Capello

Capello infatti ha rimproverato a Sarri di non aver saputo cambiare lo spartito tattico della sua Lazio: "Tu prepari una partita, pensi di giocare in un certo modo, ma non puoi giocare sempre con lo stesso sistema quando quel sistema permette agli avversari di fare di ciò che vogliono. Se il 4-3-3 non va bene allora si cambia modulo e poi in Italia non siamo abituati a questo ritmo, non siamo abituati a questa velocità di gioco".

La risposta di Sarri non si è fatta attendere e l'ex allenatore del Napoli non è sembrato disposto al confronto con Capello: "Non cambierò mai il modulo, nemmeno per sogno. Il bilancio resta positivo. Loro sono di un altro livello, la Champions League è difficile, il Bayern è più tecnico di noi lo sapevamo".