Cantone (Autorità Nazionale Anti Corruzione): "Comunicato Juve non è razzismo, ma un colpo di sole! Senza passi indietro si creerebbe un precedente pericoloso"

Raffaele Cantone, Presidente Autorità Nazionale Anti Corruzione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Più che razzismo, definirei un colpo di sole il comunicato della Juve sui biglietti per la gara con il Napoli: è un atto di stupidità. I tifosi juventini sono tutti per la maggior parte meridionali. Il club dovrebbe fare una retromarcia senza aspettare la riunione dell'Osservatorio del 21 agosto. Stiamo parlando di libertà costituzionali, il luogo di nascita creerebbe un precedente pericoloso. Il napoli ha una tifoseria calda e ci sono persone che non fanno onore, ma questo fenomeno c'è in tutte le altre tifoserie. Lo stadio di Torino ha sempre riservato ai napoletani accoglienze vergognose, definire razziste è poco. La società dovrebbe prendere le distanze".