Canovi: "Navas al Napoli? Guadagna una barca di soldi. Difficilmente lascerà Parigi ma sposta gli equilibri"

"Navas? Il Psg ha due di tutto, anche di più. Tutta gente che guadagna una barca di soldi: Navas guadagna 10-12 mln di euro e non quanta voglia abbia di voler andare via da Parigi. Per me è uno dei portieri più forti al mondo. Un acquisto che sposta gli equilbri.

Diallo? Non sono un suo grande tifoso ma è di una certa levatura. Non pensiamo che possa essere Koulibaly, è molto lontano.

Dybala? Bernardeschi è andato a Toronto. Ci sono diversi calciatori senza squadra e non è un caso. Fermo restando che ci sono club il Premier in grado di pagare tanto, sono pochi i soldi in giro. Dybala è limitato da questa situazione".