Canovi: "Napoli? L'assenza di Kim si fa sentire, ma è presto per giudicare Garcia"

“La Champions di ieri? Un’Inter sottotono rispetto al derby, mentre un Napoli che ha strappato una vittoria pur non brillando. Non grandi risultati, non grandi partite. Ma tutto sommato quattro punti per le nostre squadre”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Il Napoli sembra essere più vulnerabile rispetto all’anno scorso. E Garcia è sul banco degli imputati.

“La difesa sicuramente rispetto all’anno scorso probabilmente dà meno garanzie. Il campionato comunque è iniziato da un mese, l’assenza di Kim ovviamente si fa sentire. Ma è presto per dare giudizi”