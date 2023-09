Canovi: "Mercato importante di Milan ed Inter, hanno colmato il gap con il Napoli. Su Osimhen e l'Arabia..."

Alessandro Canovi, agente ed intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mercato movimentato? E’ stata una sessione costruttiva e delle idee, le due milanese hanno fatto operazioni di livello importante ed hanno colmato il gap con il Napoli”.

Su Osimhen: “Trattenerlo è stato come un acquisto. Il ragazzo non ha fatto pressioni per andare via nonostante le sirene ed i soldi dell’Arabia Saudita. Basti vedere cosa è successo con Gabri Veiga, giocatore giovane ed in rampa di lancio che si è lasciato ammaliare da quelle richieste faraoniche. E’ chiaro che è un evento strano, seppur il progetto arabo è molto ambizioso e punterà a crescere ancora per molti anni”.