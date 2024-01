Canovi: "Il procuratore di Kvara ha commesso un atto di scorrettezza! In Supercoppa si rischiano brutte figure"

Dario Canovi, agente Fifa, è intervenuto ai microfoni di Radoi Marte:

"Per il Napoli devo dire che questa non è un'annata positiva, non solo dal punto di vista dei risultati. Il procuratore di Kvara ha commesso un atto di scorrettezza, ognuno dovrebbe pensare a ciò che accade in casa propria. Anche se dovesse essere a conoscenza di un accordo tra Osimhen ed il Napoli per una cessione futura non avrebbe dovuto intromettersi, mi sembra chiaro che stia tirando acqua al suo mulino. Così facendo, l'agente di Kvara ha fatto intendere che il suo assistito non è inferiore ad Osimhen. Il mercato del Napoli? Generalmente quando si fanno movimenti in uscita in un momento di crisi, ci si aspetta contemporaneamente l'arrivo di altri giocatori di pari o maggiore valore. Il Napoli è in evidente crisi, ci sono giocatori in scadenza, si rischia di mandare in fumo una stagione, sarebbe stata necessaria una comunicazione positiva per la squadra, De Laurentiis invece discute ancora con il papà di Samardzic. Quando le cose vanno male, poi vanno anche peggio. A mio avviso il presidente avrebbe dovuto rafforzare immediatamente la squadra, discutere a gennaio i futuri acquisti in un momento di difficoltà è sbagliato, sai che hai necessità di prendere giocatori, tra pochi giorni peraltro c'è anche la Supercoppa e si rischiano brutte figure".