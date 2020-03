Canovi: "Il Napoli non vuole perdere Milik, i contratti andavano rinnovati prima"

Ultime Calcio Napoli - Dario Canovi, procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Napoli: Mertens ha rinnovato, c'è in ballo anche quello di Milik? E gli altri?

"Secondo me non vuole perdere Milik, ma purtroppo i contratti si devono rinnovare prima, non ad un anno e mezzo dalla fine. O lo firmi adesso o non lo firmi più. Io lo terrei, ma bisogna vedere se pensano ad altri. Hanno preso Petagna, ma ,con tutto il rispetto, Milik è superiore".