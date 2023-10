Notizie Calcio Napoli – L'operatore di mercato Alessandro Canovi è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare la situazione Victor Osimhen:

Caso Osimhen-Napoli. Inciderà sul futuro? “Bisogna stare dentro per dire le cose. Dare giudizi non è facile. Sicuramente è un giocatore fondamentale per questo Napoli. Mi auguro che si trovi subito unità di intenti