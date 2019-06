Canovi (agente): "Allan? Il PSG non ha mai fatto un'offerta al Napoli, resterà in azzurro"

Alessandro Canovi, avvocato e procuratore sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare delle ultime notizie sul mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"Una squadra che vuole vincere deve avere 20 titolari. Spero che il Napoli non venda Koulibaly perché con Manolas formerebbe una coppia difensiva incredibile. Se da un lato faccio i compimenti al Napoli, dall’altra mi chiedo chi prenderà la Roma per sostituirlo. Con l’uscita di Albiol e l’ingresso di Manolas il Napoli si rinforza in difesa e chissà se arriverà anche James Rodriguez".

"Allan? Il Psg non ha mai fatto un’offerta ufficiale al Napoli quindi non credo a questa ipotesi neppure in questo mercato".