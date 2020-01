Canovi a CN24: "Il mercato invernale del Napoli serve per preparare la rosa del futuro. Petagna? Non è Milik e Llorente ma sa fare gol"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Canovi, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il mercato in Italia è più emotivo, ci sono tante squadre molto attive come Napoli, Inter, Fiorentina, Genoa, Milan. Ora serve capire come proseguirà la stagione. Voto? Mercato azzurro di necessità per rivoluzionare l'organico. Ora serve capire quali sono gli obiettivi stagionali per capire se è un mercato che basta o meno. Napoli ridimensionato? No, si sta preparando la nuova rosa. Petagna è un giocatore che non crea appeal ora ma garantisce gol. Il tifoso passa da Milik e LLorente a Petagna, questo è il punto. Sembra un rifacimento totale della rosa. Molto dipende anche dalle persone di Mertens e Callejon".