Canone Maradona, nuova polemica Comune-SSC Napoli: la giunta chiede l'aumento, ecco perché

Notizie Calcio Napoli - Canone stadio Maradona, ritorna la polemica come riporta La Repubblica oggi in edicola. Questa volta non per il mancato pagamento ma per un aumento che vorrebbe l’amministrazione. Secondo i consiglieri comunali, infatti, Aurelio De Laurentiis dovrebbe versare una quota maggiore rispetto agli 835 mila euro previsti dalla convenzione rinnovata di recente a causa dei lavori degli ultimi due anni nella tribuna autorità e per il cosiddetto Miglio azzurro.

Soldi pubblici dirottati per arricchire il presidente e ora c’è il rischio che la Corte dei conti chieda conto a Palazzo San Giacomo dei minori introiti e delle occasioni di business offerte al patron azzurro. Già a maggio il consigliere Massimo Cilenti sbottò in aula: "Abbiamo speso soldi per aggiustare la tribuna autorità, ma togliamola quella scritta perché ormai è la tribuna business che fa fare affari al presidente del Napoli”. Ora dunque si alzerà un poverone in tal senso.