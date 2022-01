Cannella svela: "Il Napoli ha scelto Tuanzebe anche per il suo carattere"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Cannella, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli ha scelto Tuanzebe anche per il carattere del giocatore. Questo ragazzo ha mostrato grande volontà e determinazione ed è venuto a Napoli per giocarsela. Se prendi un buon giocatore che viene dagli altri campionati maggiori europei non hanno molta difficoltà nel nostro campionato, visto il livello attuale".