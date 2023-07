Cannella: "Sutalo può migiorare ma è diverso da Kim, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli - Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto ai mcirofoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” .

“Josip Sutalo? Kim ha caratteristiche diverse, difende bene la profondità. Sutalo attacca subito la palla, è bravo, anche se non ha l’esperienza di Kim. Non ha le caratteristiche di Kim, è veloce, ma non sa difendere la profondità, è più di primo impatto. Sutalo può migliorare, la crescita avviene col lavoro.

L’impatto nell’uno contro uno ce l’ha, segue la sterzata e io già tempo fa rimasi stupito dalle sue qualità. Credo che De Laurentiis voglia fare il regalo di ferragosto ai tifosi, immagino però che Garcia, come tutti gli allenatori, voglia in ritiro quanti più giocatori a disposizione. Poi magari c’è da limare qualche contratto, ma gli allenatori vogliono lavorare con la squadra prima dell’inizio del campionato. C’è ancora da capire il potenziale di questi arabi. Certo, leggo certe cifre pazzesche. Se tra i club europei arriva un’offerta incredibile è difficile rinunciare, poi è chiaro che l’ultima parola spetta al calciatore. C’è un altro mese di mercato, vedremo come andrà a finire”.