Cannella: "La verità per Mertens sta nel mezzo, puoi prendere meglio di Deulofeu a quelle cifre"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Cannella:

“Trattamento di Mertens? La verità sta nel mezzo, quando ti trovi in queste situazioni devi guardare anche all’età del giocatore. Ci sono dei club che vanno ad ingaggiare questi giocatori perché giocano su tre fronti. La società ha dato una linea che è quella di voler riabbassare il monte ingaggi. Se Mertens ha sempre dimostrato amore, significa che guadagnerà un po’ di meno. Deulofeu? Devono essere trovate delle alternative e ci sta che questo indirizzo possa essere percorso. È un giocatore che ha indossato maglie importanti. Se spendi soldi che chiede l’Udinese, vai a spendere tanto perché è bottega cara. Se non parte Politano o Lozano non penso che si spendano così tanti soldi per Deulofeu. Farlo giocare dietro Osimhen? All’Udinese c’è un altro tipo di gioco, anche Ounas a Crotone ha fatto bene. È un buon giocatore, ma a quelle cifre puoi prendere qualcosa di migliore”.