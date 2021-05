Cannella: "Il Napoli cercherà un calciatore per reparto. Spalletti? Lavora sul campo, lo farà soprattutto a centrocampo"

Napoli Calcio - Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non mi ha chiesto niente, ci sono tanti talent scout in giro che guardano calciatori. Spalletti? Il Napoli ha una buona rosa e si deve disciplinare un po' cosa è arrivato lo scorso anno dopo Ancelotti. Serve mettere insieme chi non ha avuto il gisuto spazio. Spalletti lavora sul campo e sa dare un'impronta tattica, saprà inquadrare meglio nei ruoli il centrocampo. Servirà qualcuno da affiancare a Osimhen, credo che servirà almeno un giocatore per reparto, soprattutto sugli esterni. Insigne rinnova? E' il capitano del Napoli, avrà avuto già un colloquio con Spalletti".