Cannella: "Il calcio cambierà anche per gli addetti ai lavori: c'è una domanda che mi faccio sempre sulle trasferte"

Ultime calcio Napoli - Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Pensiamo al futuro, guardiamo al futuro in maniera positiva. Non vogliamo solo pensare in negativo anche se tutto questo segnerà la vita, lo sport e i calciatori. Immagino quando dovremmo andare in trasferta e non potremmo farlo insieme. Spero che i ricercatori e gli scienziati riescano a mettere a disposizione di tutti un vaccino che possa debellare questa brutta epidemia. Questo deve insegnarci che la scienza non va sottovlutata. Il campionato finirà, sarà portato a termine: ci saranno promozini, retrocessioni e rispetto dei contratti. Confidiamo nel fatto che questa epidemia possa diminuire e sparire per consentirci di tornare ad una semi-quotidianità".