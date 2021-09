Cannella: "Ecco perché farei giocare Juan Jesus e non Malcuit, Anguissa si vede che viene da un altro tipo di preparazione!"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente.

"Leicester-Napoli gara interessante, anche se c'è da giudicare il livello di condizione, chi è partito prima ovviamente è avvantaggiato. Ci auguriamo che il Napoli non si faccia schiacciare ma ogni partita fa storia a sé, vediamo che cosa potrà dire questa gara. Va capito se il Napoli può competere a livello internazionale. Nella prima partita in cui Anguissa ha esordito nel Napoli era evidente il fatto che venisse da un altro tipo di preparazione. La stessa Nazionale italiana ha fatto fatica nelle prime 2 gare. Speriamo in una buona prestazione e in una crescita continua. Vincere porta morale ed entusiasmo. Ci aspettiamo quindi un Napoli pimpante, con considerazione della propria forza. Nelle prime partite della Champions League il pubblico è stato importante e si è visto. Malcuit sicuramente sarà parte della partita senza Mario Rui. Se il Napoli ritiene che la condizione sia schiacciante da parte degli inglesi stare un po' più attenti dietro potrebbe anche portare a far giocare Juan Jesus, con Malcuit a gara in corso. Poi è l'allenatore che deve capire chi sia in condizione o meno".