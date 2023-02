Cannella: "Adesso ADL si bea, Giuntoli? Il merito è di Spalletti: avete visto Lobotka?"

Giuseppe Cannella, agente di mercato, è intervenuto a CalcioNapoli24Live:

Offerte per Osimhen? De Laurentiis un po' si bea in queste situazione: primeggia, conti in equilibrio e quindi Osimhen non di vende. Il ragazzo è migliorato tantissimo e suscita interesse in Europa. Sicuramente offerte sono arrivate: provo ad immaginare come il presidente stia godendo in questo momento.

Giuntoli? Sta a Napoli da tanto tempo, tante cose sono andate bene altre meno. Il calcio italiano ha bisogno di idee: Giuntoli e il suo staff ha avuto buone idee ma nell'ultimo anno. Io sono abituato a fare valutazioni su larga scala. Hanno deciso di dire addio a gente come Mertens, Koulibaly e Fabian. Credo sia stata una decisione collegiale, tra ds, allenatore e presidente. Conoscendo bene il presidente non credo che abbia dato totale carta bianca al direttore. Tante cose però non sono andate nel verso giusto negli anni indietro. Noi italiani negli ultimi anni non partecipiamo a competizioni importanti. Guardo al Milan che l'anno scorso era campione d'Italia e ora assistiamo alla debacle. Gran merito di questo lavoro del Napoli è dell'allenatore: Spalletti è il più completo di tutti. Guardate ora Osimhen che è diventato tra i migliori nella difesa della palla.

Non solo Osimhen, andate a vedere il primo Lozano o Politano. Andate a vedere Lobotka. Spalletti ha la mia grande stima ma io ho vissuto un calcio in Italia che ha dominato in europa. Lui riesce a migliorare da buono a ottimo ma prima arrivavano calciatori già campioni. Di Lorenzo è uno dei migliori prodotti del calcio italiano ma 5 anni fa era a Matera: da un lato i complimenti per i progressi ma dall'altro è la fotografia del calcio italiano.