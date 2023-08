Cannella a CN24: "Non mi aspetto un Napoli subito al top come condizione fisica. Cajuste? Voglio ricordare una cosa"

Giuseppe Cannella è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La norma ci dice che il calciatore ha bisogno di smaltire l'acido lattico quindi si vedrà un atleta un po' più statico ma è normale sia così dopo tanto lavoro a secco. Lo scorso anno c'era il Mondiale e tutti hanno fatto, in particolare il Napoli, una preparazione più leggera per essere pronto subito ai nastri di partenza. Di norma dunque, in base alla preparazione in corso, non mi aspetto subito un Napoli pronto all'inizio del campionato.

Non a caso gli azzurri partirono forte. Tanti anni fa c'erano allenatori che facevano un carico di lavoro meno pesante per partire subito forte per fare punti avendo squadre più deboli. Parlando nello specifico del Napoli, Garcia sta facendo fare una preparazione più pesante per avere benzina e durare più a lungo in un calendario molto diverso da un anno fa.

Osimhen? Per le cifre che girano fa bene De Laurentiis a rifiutare proposte da 120-130 milioni. Cajuste? Lo conosco poco, ricordo Anguissa subito si ambientò nel Napoli ma giungeva dal campionato inglese che partiva un mese prima".