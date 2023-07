Cannella a CN24: "Meluso diverso da Giuntoli e Bigon, rinnovo Osimhen? Vi dico la mia"

Notizie Calcio Napoli – Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Osimhen andava rinnovato prima? Facile parlare con il senno di poi, quando un giocatore non ti garantisce una giusta integrità fisica lavorando sulla soglia della fatica, denota problemi muscolari e non ti dà un affidamento continuo, rischiare un rinnovo lungo diventa sempre un’arma a doppio taglio, ora viene facile dire che il nigeriano andava rinnovato prima. Garcia? Qualcuno lo avrà pubblicizzato, ADL ha fatto tanti colloqui e probabilmente gli sarà piaciuto il profilo umano. Ogni allenatore è bravo con Osimhen e Kvaratskhelia, se li metti a disposizione di Milan o Juve non so chi vince il campionato. Ci sono anche calciatori che fanno la fortuna dei loro allenatori.

Il presidente si sente grande analista come Cairo, con la loro esperienza si sentono di potersi fidare di chi hanno davanti. Garcia ha fatto un periodo straordinario con la Roma, nell’avvicendarsi degli incontri con i tecnici ha trovato nel francese la persona giusta. Parla bene italiano e ha grande esperienza internazionale, i francesi si adattano sempre bene.

Meluso? Lui ha fatto tutte le categorie, giocando anche in Serie A con Lazio e Cremonese, ha fatto una grande gavetta lavorando insieme a Spartaco Landini, mi propose anche dei giocatori a Salerno. È uno che coltiva molto i rapporti, si sentiva spesso con Zeman che lo ebbe come giocatore e proponeva giocatori, la differenza con Bigon e Giuntoli e Giuntoli è che lui ha giocato a calcio a buoni livelli. In C ha fatto bene sia a Foggia che Lecce, allo Spezia ha ereditato una squadra che ha vinto il campionato di B, è uno che si presenta bene. È una persona affidabile, vive lo spogliatoio e gli allenamenti ed è questo il profilo che voleva il Napoli. Ha tanta esperienza e riconosce il talento. È un profilo a sorpresa ma rientra nelle scelte generali che il Napoli ha sempre fatto.

Contattato anche Stefano Marchetti? Lo conosco da una vita, ha rifiutato realtà come Fiorentina, Udinese e Atalanta. Lui vive molto lo spogliatoio e sotto l’aspetto umano non riuscirebbe a sopperire ad una responsabilità come quella del Napoli. Lui non si è mai spostato dalla Cittadella perché vive la sua realtà li. Giuntoli alla Juve? È molto più facile fare il ds della Juventus che della Juve Stabia, sei un club con grande storia e se vai a parlare i procuratori di Kessie e Lukaku non ci metti molto a convincerli, hai alle spalle una società prestigiosa e grande forza economica. Puoi parlare di 40-50 milioni come nulla fosse. Scegliere giocatori a quei livelli non è difficile, più complicato invece trovare un nuovo Kvaratskhelia. Basti vedere il Milan che ha vinto lo scudetto nel 2022, ora Massara e Maldini sono a casa. De Ketelaere a 38 milioni non è stato digerito bene dalla società”.