Cannella a CN24: "Giuntoli chiese già informazioni per Bakayoko. Al Napoli servono big"

Giuseppe Cannella, intermediariodi mercato, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“Quando Bakayoko era al Monaco Giuntoli chiese informazioni.

Icardi è un giocatore da top club, sia in Italia che in Europa. Se De Laurentiis dice di no vuol dire che sa qualcosa ovviamente, ha tastato l’ambiente della famiglia Icardi. Al Napoli servono giocatori che fanno la differenza, quando ti devi confermare in Italia c’è bisogno di questi. Lozano e James fanno parte di questo discorso. Ma se arriva uno dei due aspettatevi una cessione di un big”.