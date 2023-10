Cannavaro: "Napoli in difficoltà ma ha tempo per rifarsi: quando cambi allenatore i problemi ci sono sempre"

"Il Napoli è in difficoltà. Fa una partita molto buona e una in cui soffre tanto. A questa squadra manca la continuità", a parlare è Fabio Cannavaro che questa mattina a Milano è diventato primo ambassador italiano maschile di Skechers, marchio americano di scarpe. Queste le sue dichiarazioni sul Napoli, riportate dall'edizione online della Gazzetta dello Sport:

"Quando cambi allenatore i problemi ci sono sempre e fai fatica. Quando le cose vanno male la pressione aumenta. Sicuramente il settore che soffre di più è la difesa, ma non solo per la partenza di Kim che è molto bravo. Comunque siamo all’inizio, la società saprà cosa fare. Il Napoli ha una rosa molto forte. Anche Juve e Roma sono partite non benissimo".