Cannavaro: "Ecco a chi darei il pallone d'oro tra Osimhen e Kvaratskhelia. Su sostituto di Kim, Spalletti e lo scudetto-bis..."

Notizie Napoli calcio. Fabio Cannavaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

"A chi darei il Pallone d'Oro tra Osimhen e Kvaratskhelia? Sicuramente a Osimhen. Per me è stato determinate e continuo. Ha dominato l’area di rigore e lo ha fatto da vero leader. Un giocatore fondamentale sia per Spalletti che per Garcia".

Su Kim: "Era veloce, sapeva sbrogliare le situazioni più complicate a campo aperto, faceva reparto da solo. Non lo dico dopo la sconfitta con la Lazio, ma manca tantissimo ed è una cosa che da tempo sospettavo. Non sono preoccupato dalla sconfitta, ma l’allenatore dovrebbe cercare atteggiamenti e soluzioni tattiche diverse. Chiusure preventive e non solo".

Sulla difficoltà di riconfermarsi: "Io non credo alla sindrome della "pancia piena". I calciatori e la società devono continuare a farlo e deve martellare essendo esigenti. Non puoi vincere solo una volta ogni tanto a Napoli".

Infine sulla Nazionale: "Con Spalletti una mentalità diversa. Occorrono cuore e determinazione".