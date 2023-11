Cannavaro: "Con Mazzarri il Napoli può credere allo scudetto, ma serve l'orgoglio dei calciatori! Su Kvaratskhelia..."

Notizie calcio. Fabio Cannavaro, in occasione della visita per i lavori di riqualificazione al Centro Paradiso con la stampa, ha poi rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport.

Ecco le parole di Cannavaro oggi in edicola:

«Mazzarri ha tra le mani una grande squadra, assai forte, che può tornare ai suoi livelli, da scudetto. Con Garcia ha smarrito il suo modo di giocare; prima metteva sotto chiunque, non consentiva a nessuno di fare due passaggi di fila. Ora, deve ritrovare se stessa. Walter ha la possibilità di restituirle il suo spessore, conosce l’ambiente e quindi parte avvantaggiato. Ma il calendario, rileggendolo, è da brividi».

Kvaratskhelia da pallone d'oro? «Ha caratteristiche uniche, da calciatore fantastico, da top, come va di moda dire adesso. Però deve crescere e capire che bisogna dare continuità al proprio rendimento, non saranno sufficienti sette-otto mesi per conquistare il Mondo. Ma è un gran giocatore».



Mazzarri è l’uomo giusto per il Napoli?«Glielo auguro, anche se l’impatto - prossime partite alla mano - non è di quelli agevolissimi, diciamo così. Per risponderle, poi, serviranno i risultati: nel calcio non esistono giudizi che non dipendano dal campo. Ma i calciatori gli diano una mano e tirino fuori l’orgoglio per ritrovare la giusta serenità e tornare ad essere quelli che sono stati fino allo scorso giugno. Non posso credere che sia tutto svanito in così poco tempo, le qualità sono elevatissime».