Cannavaro a Dazn: "Calzona ha le sue idee, non era scontato non avere difficoltà al terzo cambio"

Napoli - Paolo Cannavaro è intervenuto a Dazn al termine di Inter-Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Non è giusto fare il paragone per Calzona con Sarri e Spalletti, c'è tanto di quello che ha lui nella sua testa. Non era nemmeno scontato fare bene appena arrivato dopo altri colleghi che avevano avuto delle difficoltà. Oggi ha limitato bene il possesso dell'Inter capolista e messo ordine alla squadra. Atteggiamento molto alto del Napoli che ha guadagnato 1 punto oggi che può dare fiducia in una corsa Champions che resta complicata".