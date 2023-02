Cannavacciuolo: "Con il Napoli primo in classifica sembra che tutti i problemi siano finiti, come se una squadra potesse cambiare la vita"

Ultime notizie - Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'edizione odierna di Repubblica.

Il rinomato chef partenopeo, tifosissimo del Napoli, ha parlato anche della squadra di Spalletti e dello Scudetto:

Se dovesse descriverlo a qualcuno che non conosce l’Italia, come racconterebbe il Sud?

«Il Sud è l’anima che sdrammatizza tutto, nel bene e nel male, che cerca la luce della positività anche nei momenti bui. A volte anche sembrando ingenua. Oggi per esempio con il Napoli primo in classifica sembra che tutti i problemi siano finiti, come se una squadra di calcio potesse cambiare la vita. Ci hanno forgiato il clima e l’ambiente: le onde che sbattono sulla roccia e donano iodio. Penso che il mare e il sole influenzino il nostro umore».