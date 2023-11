Cane a CN24: "Natan non è stato aiutato, doveva ambientarsi. Sarà il futuro del Brasile"

La leggenda del calcio brasiliano Cané ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 durante il Festival del calcio Italiano:

"Natan è molto giovane, ha avuto qualche periodo di difficoltà perché non è stato aiutato. Quando si prende un giocatore giovane e sai che giocatore deve andare a sostituire allora doveva essere aiutato. Lui è una promessa e doveva essere già in Nazionale, sarà sicuramente il futuro del Brasile. Sono un tifoso di De Laurentiis, i risultati danno ragione a lui, ma Natan andava aiutato perché si sapeva che doveva andare a sostituire Kim. Lui non conosceva il calcio europeo a differenza di Natan che aveva bisogno di ambientarsi. Il modo di gestire del Napoli non sempre può andare bene".