Notizie Calcio Napoli – L'ex calciatore della Roma, Vincent Candela, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tv Play parlando della corsa scudetto:

"Non vedo il Napoli favorito, hanno perso con l'addio di Spalletti. L'Inter, se non ha vinto neglio ultimi due anni, non vincerà nemmeno quest'anno. Vedo una tra Milan e Juventus. Poi mi piacerebbe anche la Roma".