Notizie Calcio Napoli - L'ex terzino della Roma, Vincent Candela, ha parlato del Napoli nel corso di un'intervista rilasciata a microfoni di SportMediaset:

“Complimenti per la grande stagione che hanno fatto, ma è un peccato per questi addii. Non so perchè è andato via Spalletti, saranno ragioni sue, sarà difficile perché dopo una grande vittoria sarà difficile per Garcia, anche se la squadra c'è. Bisogna vedere chi va e chi viene".