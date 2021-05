Canale 8, Mele: "Qualcuno lascerà Napoli, qui si rispettano le regole alla Juve e Inter no. Spalletti? Firma prestigiosa per avviare un nuovo progetto"

Napoli Calcio - Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Veniamo da un rapporto mai decollato tra Gattuso e De Laurentiis e per questo i tifosi sono preoccupati da Spalletti. L'esperimento del 4-2-3-1 alla Roma con Totti fu incredibile, vedremo cosa accadrà a Napoli che, senza Champions, deve ripartire. E' una firma prestigiosa che serve per avviare un nuovo progetto. Qualcuno della rosa partirà, in casa Napoli si rispettano le regole mentre e Torino e Milano no. Osimhen? Avrà tanto spazio".