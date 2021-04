Canale 8, Mele: "Alla Juve non si può concedere quanto capitalizzato da Simy e Messias"

Ultime calcio - Silver Mele ha commentato attraverso i propri canali social la gara tra Napoli e Crotone:

"La sensazione è perdurante, che la squadra di Gattuso possa in ogni momento accelerare, cambiare passo. Con il Crotone bene Fabian e Di Lorenzo, di qualità ed efficacia. Impensabile concedere alla Juventus quanto puntualmente capitalizzato da Simy e Messias. Sarebbe stato un delitto non approfittare di quello che racconta la serie A. Milan e Juventus rallentano, il Napoli avrebbe fatto en plein da 18 punti nelle ultime 6 uscite senza la follia di Sassuolo. E a Torino, nell’eterna partita con la Vecchia Signora si ripartirà a braccetto, zero a zero".