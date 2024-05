"Campionato retto da 6-8 squadre", ADL avrà dimenticato di essere al 10° posto

Napoli - Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio e in Senato attacca Governo e Lega Serie A riguardo la volontà di andare a fare un campionato a 18 squadre per il futuro e attaccanto anche le squadre 'minori':

"Il Governo imponga la Serie A a 18 squadre! Campionato retto da 6-8 squadre, il resto è fuffa".

Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli che hanno fatto sorridere sui social molti tifosi di tutta Italia, considerando che quest'anno il suo Napoli è al 10° posto in campionato e ha perso tanti punti con le squadre considerate minori da ADL 'squadre fuffa', come gli 0 punti fatti con l'Empoli, nessuna vittoria con la neopromossa Genoa e la tremenda sconfitta ed eliminazione per 0-4 col Frosinone (sempre neopromosso) in Coppa Italia.