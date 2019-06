Campagna abbonamenti Napoli, Borriello: "54mila posti, settimana prossima si parte. Posti nominali e non si potrà stare in piedi sui sediolini"

Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Campagna abbonamenti, siamo pronti. Il conteggio dei posti siamo intorno ai 54mila circa. I maxischermi tolgono quasi 500 posti. Comunicheremo al Napoli ad inizio settimana il conteggio complessivo per partire con la campagna abbonamenti. Sul terzo anello verrà schermato con le bandiere dei Paesi partecipanti per le Universiadi. Per dopo stiamo valutando varie cose. È diventato uno stadio di caratteristiche europee. Fuori le criticità permangono.

L’investimento è stato fatto con soldi pubblici, con tasse dei cittadini. Quindi è bene che si tuteli la struttura dai vandali.

Saranno introdotti biglietti nominativi. Non ci si potrà alzare sui sediolini per una questione tecnica. Si starà in piedi sulle gradinate più ampie, se proprio si vuole stare in piedi. Ma non sarà più possibile stare in piedi sui sediolini”.