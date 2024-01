Camolese: "Se il Napoli si ritrova, può arrivare tra le prime quattro. Dendoncker? Ha fisico e buon tiro, darà una mano a Mazzarri"

Giancarlo Camolese è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“La finale di Supercoppa mi è sembrata in equilibrio fino all’espulsione di Simeone, che ha inevitabilmente condizionato l’incontro. Prima di quell’episodio, a parte qualche azione sporadica, l’Inter non era mai stata pericolosa e l’unico tiro in porta vero l’aveva fatto Kvara. Peccato, in certi frangenti gli arbitri dovrebbero valutare più attentamente una situazione, prima di mettere una squadra in inferiorità numerica. Tra l’altro nel primpo tempo Rapuano ha sorvolato su molti falli da ammonizione. Mi dispiace per il Napoli, che con il Cholito se la poteva giocare fino in fondo, come del resto comunque ha fatto.

La zona Champions? Il Napoli che si fa condizionare dagli eventi e perde lo spirito di squadra fa fatica, tutto sta nel ritrovarsi, non può essere sparito da un momento all’altro. Ho visto gli azzurri molto male contro il Toro, mi è sembrato che i giocatori fossero sotto tono, certe cose in serie A le paghi. Poi ho visto l’idea di Mazzarri di cambiare sistema e passare ad un calcio a lui più congeniale, dal punto di vista della grinta il Napoli l’ha ritrvoato e questo è un punto di partenza molto importante.

Poi il resto verrà, il campionato entra nel vivo e chi è indietro deve fare filotto di risultati. Il Napoli può centrare il quarto posto, fondamentale perchè ti cambia la stagione, gli azzurri ci proveranno sicuramente, anche perché dovranno recuperare un po’ di giocatori che in questo momento sono assenti.

Dendoncker? Un buon giocatore che ha anche un discreto tiro dalla distanza. Il belga è un centrocampista solido, continuo, credo possa dare una mano, l’ho visto giocare in Nazionale, bisognerà anche capire che sistema di gioco vorrà utilizzare Mazzarri ma lui è sicuramente un buon giocatore”