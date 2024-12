Camolese: “Mi piacerebbe vedere Kvaratskhelia toccare più palloni. Buongiorno è il migliore difensore italiano"

Giancarlo Camolese, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli, negli ultimi tre anni, l’ho seguito a Torino. Con Spalletti il Napoli a Torino fu devastante, lo scorso anno è stato imbarazzante il Napoli perchè perse tre a 0 e si vedeva la squadra fosse in difficoltà. Quest’anno l’ho visto una via di mezzo, ho visto un Napoli forte ed in crescita, ma ha concesso qualcosa a differenza di quello di Spalletti. Ora il Napoli è in una fase di ricostruzione, ma si vede già la mano dell’allenatore. Però Conte è il primo a dire che bisogna fare dei passi avanti e per essere continuo. Io domenica ero allo stadio a vedere la partita, ho visto una squadra che farà tanti punti e la differenza la faranno gli scontri diretti. McTominay è un ottimo giocatore, poi Lobotka è arrivato a livelli altissimi e Buongiorno è il miglior difensore che c’è in Italia. Il Napoli non ha sbagliato a puntare su di lui, poi McTominay che Anguissa sono giocatori fisici e di grande corsa. Questa solidità difensiva è data dall’insieme di tutto. Per me Kvaratskhelia gioca poco, tocca poche volte la palla e dovrebbe giocare più dentro al campo”.