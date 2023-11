Cammaroto: "Tudor chiede un biennale: non intende fare da traghettatore per 6 mesi"

Emanuele Cammaroto scrive su Napolimagazine:

"Primi contatti con Igor Tudor, esito interlocutorio. Attenzione perché al momento c'è una distanza significativa tra le parti. Il croato gradisce il Napoli ma non accetterebbe l'incarico di traghettatore per 6 mesi e chiederebbe un biennale. Tudor frena, il Napoli altrettanto. De Laurentiis prepara il benservito a Garcia ma non intende prendere altri rischi e sa che stavolta la decisione è pesantissima, più che mai. Adl non vorrebbe impegnarsi a metà stagione per un progetto a lungo termine, cerca un "normalizzatore" per rimediare ai disastri di Garcia. Vuole evitare un Gattuso bis e farebbe un'eccezione solo per un big. Per questo l'idea era Antonio Conte".