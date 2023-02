Cammaroto: "Rinnovo con ritocco dell'ingaggio per Spalletti, mi risulta però un'altra notizia in merito"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine scrive sul rinnovo di Luciano Spalletti con il Napoli:

"Per questo De Laurentiis prepara il rinnovo di Spalletti e lo incontrerà già in tempi brevi per prolungare e per pianificare il futuro. Non dovrebbero esserci particolari difficoltà con le parti che sembrano intenzionate a proseguire insieme. ADL è pronto a ritoccare le cifre per blindare un tecnico che sta facendo la storia del Napoli. Spalletti non ha fretta e vuole concentrarsi sulle vicende di campo. Mi risulta che stia cantando qualche sirena all'estero ma è anche normale per quello che ha fatto e sta facendo l'allenatore del Napoli. Ad oggi tutto va nella direzione di una permanenza di Spalletti a Napoli e non ci sono segnali preoccupanti in tal senso".