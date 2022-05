Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto ha scritto quali potrebbero essere i calciatori che lasceranno il Napoli in questa finestra estiva di mercato. Nell'elenco non ci sono solo Zielinski e Meret.

"Dopo Insigne, Malcuit, Tuanzebe e Ghoulam, ora in uscita ci sono anche Meret e Zielinski che potrebbero portare soldi importanti nelle casse del Napoli. Non rientra nei piani neanche Demme e stanno per arrivare due offerte per Elmas. Sono sul mercato anche Petagna, Politano e Ounas"