Cammaroto: "Elmas non è incedibile: c'è il prezzo per darlo via. Già scelto l'erede"

Calciomercato Napoli - Elmas non è incedibile. Lo scrive Emanuele Cammaroto su NapoliMagazine il quale racconta gli scenari futuri in merito al centrocampista macedone.

"Non e' incedibile neanche Elmas che può partire per 20 milioni e sono già arrivate delle offerte interessanti. Fuori dal progetto Demme. In entrata arrivano segnali sulla volontà del Napoli di prendere Tameze dal Verona, che potrebbe sostituire proprio l'italo-tedesco. Barak piace ma al momento costa troppo, il Verona chiede 20 milioni e l'offerta non va invece oltre i 12-13. Il Napoli non affonda per due motivi: andrà su un altro nome se resta Ruiz e considera Barak un giocatore monopasso, quindi si valutano anche altre soluzioni".