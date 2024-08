Cammaroto: "E’ fatta per Neres, lunedì le visite mediche, il Napoli spinge forte per McTominay"

Emanuele Cammaroto, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero:

“Brescianini? Non ho mai visto una cosa del genere, così come Osimhen. La prima giornata non vedrà il vero Napoli di Conte, mancano ancora tanti tasselli. E’ fatta per Neres, arriva domenica in Italia e lunedì farà le visite mediche: affare di quasi 30 milioni col Benfica. Il Napoli è andato forte su Neres, dopo che ha capito che c’era molto da fare col Chelsea. Per Neres è fatta e dopo ci sarà Gilmour. Ci sono sei operazioni in entrata e sei in uscita: in difesa, è uscito Natan che ha firmato col Betis, poi due punti interrogativi. Juan Jesus e Mario Rui non rientrano nei piani di Conte. Sono operazioni per fine mercato e bisogna trovare una soluzione. In difesa farà un’operazione in entrata e questa è un’operazione last minute, con una opportunità di prestito. A centrocampo, tre entrano e tre escono: Cajuste all’Ipswich Town e Manna è stato bravo: prestito con obbligo di riscatto. Per Folorunsho, il Napoli vuole 12 milioni di euro. Si cerca di avvicinare l’offerta della Lazio alla richiesta del Napoli. Per Gaetano, il Cagliari gioca d’attesa, ma il Napoli non può aspettare e occhio a nuove pretendenti. Gilmour è chiuso, poi c’è McTominay e il Napoli spinge forte, perché vuole fare il salto di qualità in quel reparto. Milinkovic non rientra nei parametri societari. McTominay andrebbe a coprire un vuoto in quel reparto, ma il Manchester United vuole 30 milioni e ha respinto nei giorni scorsi un’offerta del Fulham per 20 milioni di sterline. Il calciatore ha dato priorità al Napoli ed è un obiettivo concreto. Per il terzo centrocampista, sarà un'operazione in tono minore, ma non meno importante: l’idea è quella di Casadei nell’operazione Osimhen e, a quel punto, si chiuderebbe la quadra. In attacco, uscirà Cheddira e, dopo di lui, uno tra Simeone e Raspadori, con l’idea di avere Lukaku e una punta alle sue spalle di una certa prestanza fisica che, però potrebbe essere Simeone, quindi occhio a Raspadori negli ultimi giorni di mercato. Osimhen? Il Chelsea offre quasi 50 milioni di euro (48 milioni di euro) + due calciatori tra Chalobah, Kepa e Casadei. L’idea del Napoli è avere un’offerta che andrebbe vicino ai 65 milioni di euro, poi due calciatori: Conte vuole Lukaku e il secondo nome potrebbe essere Casadei”.