Emanuele Cammaroto su Napolimagazine scrive:

"Cannavaro è solo una suggestione mediatica, al momento non c'è niente. Da escludere scelte di ripiego e nomi "esotici" che non conoscono il campionato italiano. Scenario fluido, aperto ai colpi di scena, compreso un ultimo tentativo in extremis tra stasera e domattina per un ripensamento di Antonio Conte, che però ha già detto no e difficilmente cambierà idea".